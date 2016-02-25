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تقارير - هاكان شوكور يواجه خطر السجن بعد سب إردوجان

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تقارير - هاكان شوكور يواجه خطر السجن بعد سب إردوجان تقارير - هاكان شوكور يواجه خطر السجن بعد سب إردوجان

يواجه التركي هاكان شوكور قائد ونجم منتخب تركيا الأسبق خطر السجن لمدة 4 سنوات بعد انتقاده للرئيس التركي رجب طيب إردوجان.

هاكان شوكور كان نجم منتخب تركيا الذهبي الذي حصل على المركز الثالث في كأس العالم 2002 كما يمتلك الرقم القياسي كأسرع هدف في تاريخ بطولات كأس العالم.

وأشارت وكالة أنطاليا أن شوكور الذي اعتزل اللعب في 2008 أهان إردوجان عبر تويتر ويواجه خطر السجن لمدة قد تصل لأربع سنوات.

شوكور بدأ نشاطه السياسي بالانضمام لحزب إردوجان العدالة والتنمية قبل أن يستقيل في 2010 ليصبح من أشد المعارضين له.

وتظاهر شوكور هذا الأسبوع في تركيا ضد قرار بإغلاق عدد من المدارس قبل أن يقوم بكتابة عدد من التغريدات هاجم فيها إردوجان ونجله بشدة ليتم إتهامه بالتقليل من شأن الرئيس.

شوكور بدأ نشاطه السياسي بالانضمام لحزب إردوجان العدالة والتنمية قبل أن يستقيل في 2010 ليصبح من أشد المعارضين له.

وتظاهر شوكور هذا الأسبوع في تركيا ضد قرار الحكومة بإغلاق عدد من المدارس قبل أن يقوم بكتابة عدد من التغريدات هاجم فيها إردوجان ونجله بشدة ليتم إتهامه بالتقليل من شأن الرئيس.

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فيديو اليوم السابع

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