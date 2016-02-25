انتخابات الفيفا - هل تنحصر المنافسة بين مرشحين فقط؟

مستقبل الفيفا يقع حاليا بين يدي انتخابات الجمعة لاختيار رئيس الكيان الحاكم لكرة القدم بعد سلسلة من الكوارث هي الأكبر في تاريخ الكيان الحاكم لكرة القدم.

وبعد سلسلة من قضايا الفساد والحملة التي قامت بها "إف بي آي" والقبض على عدد من مسؤولي الفيفا والرشاوى التي تم الكشف عنها يتساءل البعض أين يقع مستقبل الكيان الآن؟ ومع اقتراب الانتخابات وتصريحات جياني إنفانتينو عن ثقته من حصد 105 صوت بالإضافة إلى الدعم الذي يحظى به الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة يجعل المنافسة منحصرة بين هذين الإثنين فقط.

ويستعرض معكم FilGoal.com عبر التقرير التالي فرص الثنائي وما يحملانه لمستقبل الفيفا.

الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة

مرشح لمنافسة جياني إنفانتينو ويعمل كنائب لرئيس الفيفا بالإضافة لرئاسته للاتحاد الآسيوي لكرة القدم وقرر المشاركة في الانتخابات عقب إيقاف ميشيل بلاتيني رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمدة 8 أعوام تم تخفيفها إلى 6.

تواجه حملة الشيخ مشكلة في التعامل مع الاتهامات بتورطه في قضايا تعذيب وحبس للحملات التي تدعم الديموقراطية في البحرين، لكنه نفى تورطه في ذلك الأمر، ومع ذلك فبكل تأكيد تلك الاتهامات ستؤثر على فرصه، وحسب ما ورد بصحيفة "تيليجراف" فإن الحملة تعاني في إثبات العكس مما يؤثر ذلك على قدرته في جذب الأصوات.

ولم تنف صحيفة "تيليجراف" عبر تقرير نشرته قوة الشيخ سلمان ووصفته بالمرشح الوحيد الذي يهدد ثقة جياني إنفانتينو لكن كانت هناك عدة تكهنات تشير إلى اتفاق مشترك أحدهما سيكون الرئيس والآخر سيكون السكرتير العام للفيفا.

أهم عناصر برنامجه الانتخابي تصب في تطوير منصب رئيس الاتحاد الدولي وتحجيم أدواره لدعم فصل اللعبة عن السياسة وجعل المنصب دور غير تنفيذي.

وحسب ما ورد بالتقرير، فإن الشيخ سلمان يحظى بدعم آسيوي-أفريقي في حين أن إنفانتينو مدعوم من أوروبا وأمريكا الجنوبية.

جياني إنفانتينو

في وقت سابق أوضح جياني أنه واثق بحصد أكثر من 105 صوت من مجموع أصوات الناخبين يوم الجمعة وهي نسبة أكثر من 50% من مجموع الأصوات الـ209.

ترشح للمنصب عقب الإعلان عن إيقاف بلاتيني أيضا وشهدت حملته عدد من الانتقادات حول قيامه باتفاقيات جانبية من أجل الحصول على الأصوات.

أقرب المرشحين حظا لخلافة بلاتر وفي حالة فوزه فإنه يطمح لإرضاء الجماهير عن طريق زيادة عدد المنتخبات المشاركة ببطولة كأس العالم.

وكان إنفانتينو قد أوضح أنه تواصل مع بلاتر وإن صح ذلك فهذه ستشكل مشكلة للشيخ سلمان خصوصا وأن الأخير قد أوضح في وقت سابق أن عدد من رؤساء الاتحادات حول العالم قد اتصلوا به لطلب رأيه في من يختارونه خلال الانتخابات المقبلة وقد يرجح هذا كفة إنفانتينو.