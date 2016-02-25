برشلونة يمدد عقده مع اليونيسيف

(إفي): جدد نادي برشلونة لكرة القدم ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) اليوم الخميس اتفاق التعاون بينهما حتى عام 2010.

وكان من المقرر أن ينتهي هذا الاتفاق العام الحالي، علما بأن بموجبه يمنح النادي الإسباني اليونيسيف مليوني يورو سنويا.

ووقع المدير التنفيذي لليونيسيف، أنثوني ليك، ورئيس نادي برشلونة جوسيب ماريا بارتوميو، في الكامب نو على تمديد اتفاق التعاون الذي تتعهد بموجبه مؤسسة برشلونة بالاستثمار في مشروعات لتشجيع تعليم الصغار عبر كرة القدم.

وكان التعاون بين اليونيسيف وبرشلونة قد بدأ عام 2006 ، عندما قام مجلس إدارة النادي برئاسة جوان لابورتا وقتها بإبرام اتفاق رعاية رائد يساهم بموجبه النادي بـ1.5 مليون يورو سنويا في مشروعات بالإضافة إلى وضع شعار اليونيسيف على قميص الفريق.

وبعد تولي ساندرو روسيل لرئاسة برشلونة، تقرر في 2011 وضع شعار اليونيسيف في ظهر قميص البرسا ولكن المساهمة المادية لم تقل.

وخلال تقديم تمديد الاتفاق، قال بارتوميو "أود أن أشكر الرئيس (السابق لبرشلونة) لابورتا على مبادرته، وساندرو روسيل على دعمه وجميع أعضاء مؤسسة برشلونة. شكرا لأنني أعلم أنكم تعون أن هذا الاتفاق جيد لأطفال العالم".

وتشير اليونيسيف إلى أن هناك مليون طفل من سوازيلاند ومالاوي وجنوب أفريقيا وغانا وأنجولا والصين والبرازيل، انتفعوا حتى الآن بالاتفاق مع برشلونة، وهو عدد ينتظر أن يصل إلى 1.8 مليون طفل خلال الأربعة أعوام المقبلة.

ومن جانبه، أشار المدير التنفيذي لليونيسيف "بصفتي مشجعا لبرشلونة، أنا فخور برؤية شعار اليونيسيف على قميص الفريق عندما يحرز أحد لاعبي الفريق هدفا. اتفاقنا جيد مثله مثل خطى برشلونة ولعبه الجماعي ونتائجه".

كما أعرب عن أسفه لعدم تمكن أي من لاعبي الفريق الأول للبرسا من الحضور لحدث الإعلان عن تمديد الاتفاق.