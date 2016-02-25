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وداعا جيل فرنسا 98.. بيريز يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

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وداعا جيل فرنسا 98.. بيريز يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا وداعا جيل فرنسا 98.. بيريز يعلن اعتزاله كرة القدم نهائيا

أعلن الفرنسي روبير بيريز لاعب أرسنال السابق اعتزاله كرة القدم نهائيا ليضع نهاية لمسيرته المتميزة في ملاعب كرة القدم.

بيريز كان عضوا في جيل ذهبي لمنتخب فرنسا تمكن من التتويج بكأس العالم 1998 ويورو 2000.

بيريز الذي حظي بمسيرة متميزة مع أرسنال خلال 6 سنوات قضاها مع المدفعجية فاز خلالهم ببطولتي دوري و3 بطولات كأس كما لعب لمارسيليا وميتز وأستون فيلا وفياريال.

وقضي بيريز الموسم الماضي مع فريق جوا الهندي ولعب معه 7 مباريات قبل أن يصبح بلا فريق هذا الموسم.

وبذلك يكون بيريز قد وضع نهاية لمسيرة جيل فرنسا المتوج بكأس العالم 1998 بعد أن أعلن الـ22 لاعبا اعتزالهم نهائيا.

ويتبقى فقط من جيل فرنسا المتوج بيورو 2000 نيكولا أنيلكا الذي يلعب في مومباي الهندي.

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