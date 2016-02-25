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كافو: صلاح بإمكانه صنع الفارق في الإياب أمام ريال مدريد

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كافو: صلاح بإمكانه صنع الفارق في الإياب أمام ريال مدريد كافو: صلاح بإمكانه صنع الفارق في الإياب أمام ريال مدريد

تحدث كافو النجم البرازيلي السابق لفريق ريال مدريد عن مباراة فريقه أمام روما في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

ويلتقي ريال مدريد مع روما يوم الأربعاء المقبل على ملعب "سانتياجو برنابيو" في إياب دور الـ 16 من البطولة، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بفوز ريال مدريد بهدفين مقابل لا شيء.

صحفي صحيفة "ماركا" الإسبانية وجه سؤال لكافو عن مباراة الإيابة وعن إن كان بوسع محمد صلاح إحداث الفارق.

وقال كافو: "زين الدين زيدان مدرب شاب لكنه يبلي حسنا حتى الأن، ومع ذلك فإن الجميع ينتظر منه بطولات سريعا وهذا أمر صعب".

كافو أتبع "لا نعرف من الذي سيلعب في مباراة الإياب من جانب روما، ولكن محمد صلاح لاعب جيد وبإمكانه إحداء الفارق وإزعاج دفاع ريال مدريد".

وكان صلاح قد سجل هدفين في أخر مبارياته مع روما أمام باليرمو، وفاز فريق العاصمة بخمسة أهداف مقابل لا شيء.

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