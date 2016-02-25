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محامٍ يتهم أمين شرطة بالتعدى عليه بمحكمة الأسرة بالفيوم

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محامٍ يتهم أمين شرطة بالتعدى عليه بمحكمة الأسرة بالفيوم محامٍ يتهم أمين شرطة بالتعدى عليه بمحكمة الأسرة بالفيوم
تقدم، اليوم الخميس، محامٍ ببلاغ ضد أمين شرطة، بقسم ثان الفيوم، اتهمه فيه بالتعدى عليه داخل محكمة الأسرة بطامية، وأحيل المحضر إلى النيابة التى تولت التحقيق، وقررت استدعاء أمين الشرطة للاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم ضده.

كان اللواء ناصر العبد مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارا من قسم شرطة طامية، بتقديم محامٍ بلاغًا ضد أمين شرطة، يدعى "على. ع" يعمل بقسم ثان الفيوم، واتهمه فيه بالتعدى عليه داخل مقر محكمة الأسرة بمدينة طامية، وتبين أن المحامى هو وكيل طليقة أمين الشرطة، التى تقاضيه بالمحكمة، لطلب نفقة، وعندما تقابل أمين الشرطة مع المحامى داخل المحكمة، وقعت مشاجرة بينهما، واتهم المحامى أمين الشرطة بالتعدى عليه أمام زملائه.

أحيلت الواقعة إلى النيابة التى تولت التحقيق، وقررت استدعاء أمين الشرطة للاستماع إلى أقواله فى البلاغ المقدم ضده.
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