لانشا إطفاء نهرى يسيطران على حريق بإحدى الجزر بنهر النيل بالجيزة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق نشب بجزيرة "بين البحرين" بالقرب من شارع البحر الأعظم بالجيزة نتيجة تسرب غاز من إسطوانة، وانتقل لانشين إطفاء نهرى إلى مكان الحريق وتم إخماد الحريق بدون وقوع إصابات.

كان اللواء مجدى الشلقانى مدير الحماية المدنية بالجيزة، تلقى بلاغا من غرفة النجدة بإشتعال النيران بجزيرة بنهر النيل، وعلى الفور إنتقل العميد هانى سعيد مدير قطاع الإطفاء، والفريق المرافق له وبصحبتهم لانشين إطفاء وتمت محاصرة النيران من كافة الاتجاهات وتم إخماد الحريق.

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