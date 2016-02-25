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حبس 4 عناصر إخوانية 15 يوما لاتهامهم بحيازة صور لمنشآت عسكرية بالدقهلية

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حبس 4 عناصر إخوانية 15 يوما لاتهامهم بحيازة صور لمنشآت عسكرية بالدقهلية حبس 4 عناصر إخوانية 15 يوما لاتهامهم بحيازة صور لمنشآت عسكرية بالدقهلية
قررت النيابة العامة حبس أربعة من أعضاء جماعة الإخوان بالدقهلية 15 يوما على ذمة التحقيقات، بعد أن وجهت لهم تهمة حيازة صور لمنشآت عسكرية.

تعود أحداث القضية بعد أن تمكنت ضباط مباحث الدقهلية، بالاشتراك مع ضباط الأمن الوطنى، من ضبط كل من "عبد الله حسان" طالب بكلية أصول الدين، و"السيد مطر" خريج كلية دراسات إسلامية، و"الحسينى عبد المقصود" مدرس لغة عربية، و"أحمد الزيادى" مهندس، وجميعهم مقيمون بمركز نبروه بمحافظة الدقهلية وينتمون إلى جماعة الإخوان، وتم ضبطهم بحوزتهم صورلبعض المنشآت العسكرية.

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مصر 365