بالصور..7 آلاف طالب وطالبة فى بنى سويف يتلقون محاضرات القافلة التعليمية

تلقى 7 آلاف و200 طالب وطالبة من مدارس وإدارات بنى سويف السبع، بالمراحل التعليمية المختلفة "الابتدائى، الإعدادى، الثانوى" محاضرات ألقاها وفد القافلة التعليمية القادمة من الوزارة، والتى تضم 20 معلماً ومستشاراً وواضعاً لامتحانات المواد المختلفة، داخل قاعات المدارس والمديرية والصالة المغطاة باستاد بنى سويف الرياضى.

ومن جانبه، أكد نبوى محمد على وكيل وزارة التعليم ببنى سويف، فى تصريحات صحفية اليوم، أن المديرية استقبلت القافلة التعليمية برئاسة سيد مصطفى المشرف العام، والمقرر لها اليوم وغداً لإلقاء محاضرات تقوية للطلاب الذين توافدوا منذ الصباح الباكر فى حضور أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة ووكيلى مديرية الشباب، بالإضافة إلى مديرى الإدارات التعليمية والمدارس وبعض المشرفين الذين بذلوا جهداً ملحوظاً يعد سبباً رئيسياً فى نجاح اليوم الأول.

وأضاف "نبوى"، بلغ طلاب المرحلة الابتدائية 1700 طالب وطالبة وتلقوا المحاضرات بقاعه مدرسة سان مارك الخاصة ومدرستى النيل، والشهيد نور الدين عبد العزيز الثانويتين، كما تلقى 1900 من طلاب المرحلة الإعدادية محاضراتهم فى قاعتى مديرية التربية والتعليم والمدرسة الثانوية للصناعات الميكانيكية و7 فصول بالمدرستين، بينما وصل عدد طلاب المرحلة الثانوية "علمى وأدبى" 3400 تلقوا المحاضرات داخل الصالة المغطاة وقاعتى المناسبات باستاد بنى سويف الرياضى.



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