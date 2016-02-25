جولات السياحة في ملعب "بايرن ميونيخ"

بعد مباراة حماسية جمعت فريقي "بايرن ميونيخ" الألماني و"يوفنتوس" الإيطالي لكرة القدم على ملعب الأخير، وانتهت بالتعادل، يقترح "سيدتي. نت" على مشجعي "بايرن ميونيخ" في السعودية، وعند زيارة "ميونيخ" بمقاطعة "بافاريا" الألمانية بهدف السياحة، ألا يفوتوا فرصة التجول في ملعب "أليانز أرينا" لكرة القدم الخاص بـ"بايرن ميونيخ"، وأكثر ملاعب ألمانيا زيارة في سنة 2015.

ان ملعب "أليانز أرينا" لكرة القدم الواقع شمالي "ميونيخ" هو نقطة جذب رئيسة لآلاف السائحين، وخصوصاً مشجعي كرة القدم من جميع أنحاء العالم، فهو ثالث أكبر ميدان رياضي في ألمانيا، بعد "سيغنال إيدونا بارك" في "دورتموند" و"الملعب الأولمبي" في "برلين". ويستوعب 67.812 متفرجاً للمباريات الدولية و71.437 متفرجاً للمباريات المحلية. هناك، يمكن ركن السيارات في أكبر موقف للسيارات في أوروبا، إذ يضم الأخير أربعة مرائب تمتد على أربع طبقات، وتؤمن 9.800 مكان لركن السيارات.

تشمل الجولات المقترحة لزيارة "أليانز أرينا":

1. جولة "ذا أرينا": تمتد على 60 دقيقة، وتشمل الجولة وراء "كواليس" الملعب، وفي المناطق المخصصة للزائرين، بتكلفة تبلغ 11 دولاراً أمريكياً للبالغين (14 سنة فما فوق)، و7.16 دولاراً أمريكياً للأولاد (بين 6 و13 سنة)، ومجاناً للأطفال (دون 5 سنوات).

2. "الجولة المشتركة": تمتد على 3 ساعات، وتشمل بالإضافة إلى مزايا "ذا أرينا"، زيارة "متحف عالم اكتشاف بايرن ميونيخ" FC Bayern Erlebniswelt الذي يأخذ الزائرين في رحلة في تاريخ نادي "بايرن ميونيخ" الألماني العريق منذ سنة 1900، وصولاً إلى 2013، بتكلفة 21 دولاراً أمريكياً للبالغين (14 سنة فما فوق)، و12.12 دولاراً أمريكياً للأولاد (بين 6 و13 سنة)، ومجاناً للأطفال (دون 5 سنوات).

3. "جولة "الشخصيات الهامة" VIP: تشمل الجلوس في مقعد في "المخبأ" والاستمتاع بمنظر مدهش من الجناح التنفيذي لمدة 120 دقيقة! وذلك بتكلفة 27.55 دولاراً أمريكياً للبالغين (14 سنة فما فوق)، و413 دولاراً أمريكياً للمجموعة (15 شخصاً كحد أدنى). علماً أن جولات المجموعات متوفرة من التاسعة صباحاً، حتى الرابعة والنصف بعد الظهر.

4. "جولة التهديف": لمدة 90 دقيقة، ختبر الجولة المذكورة مهارات الزائر في لعبة كرة القدم، بتكلفة 13.23 دولاراً أمريكياً للبالغين (14 سنة فما فوق)، و10 دولارات أمريكية للأولاد (بين 6 و13 سنة)، و3.31 دولارا أمريكيا للأطفال (دون 5 سنوات). أما البدل للمجموعة (20 شخص كحد أدنى)، فيوازي 265 دولارا أمريكياً. علماً بأن جولات المجموعات متوفرة من التاسعة صباحاً، حتى الرابعة والنصف بعد الظهر.

5. جولة الأطفال، لمدة 90 دقيقة، وراء الكواليس، للغوص في عالم كرة القدم.

التكلفة للمجموعة (11 شخصاً كحد أدنى): 182 دولاراً أمريكياً.

هام للسائح/ة:

- من الضروري انتعال الأحذية المريحة، لأن الجولات تتطلب المشي لمسافات طويلة واستقلال السلالم.

- يمنع منعا باتاً استخدام آلات التصوير وأجهزة التسجيل الصوتية لأغراض تجارية.

- تتوفر مجموعة من المطاعم التي تقدم الوجبات السريعة في الملعب.

- يفتح الملعب أبوابه، يومياً، من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، ما عدا مواعيد المباريات وأيام المناسبات.

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