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بالصور.. حملة مرورية مكبرة فى مدينة طور سيناء

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بالصور.. حملة مرورية مكبرة فى مدينة طور سيناء بالصور.. حملة مرورية مكبرة فى مدينة طور سيناء
شنت إدارة مرور جنوب سيناء حملة مرورية مكبرة، بمدينة طور سيناء، تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى موسى، مدير أمن جنوب سيناء، بضرورة عودة الانضباط المرورى فى مدن المحافظة، والتأكيد على حسن معاملة المواطنين.

ووجه العقيد مصطفى عابدين مدير إدارة مرور جنوب سيناء رؤساء الأقسام والوحدات، بتكثيف الحملات المرورية وضبط مخالفات الصلاحية الفنية، لأنه يؤثر سلبا على البيئة مع اتخاذ كافة الإجراءات لضبط قائدى السيارات متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة حفاظا على سلامة المواطنين.

وتمكنت الحملة، بقيادة النقيب محمد الكوانينى والنقيب محمد علام من إدارة مرور جنوب سيناء، من تحرير وضبط مخالفات مرورية متنوعة،منها سحب رخص لعدم الصلاحية الفنية، ومخالفات عدم استخدام حزام الأمان، وسحب رخص قيادة وتسيير ومخالفات التحدث فى المحمول أثناء القيادة وانتظار خاطئ ومخالفة عدم ارتداء خوذة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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