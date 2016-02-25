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محافظ الدقهلية يحيل مدرس للنيابة لإعتدائه بالضرب المبرح على طالب إعدادى

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محافظ الدقهلية يحيل مدرس للنيابة لإعتدائه بالضرب المبرح على طالب إعدادى محافظ الدقهلية يحيل مدرس للنيابة لإعتدائه بالضرب المبرح على طالب إعدادى
قرر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، إحالة مدرس التاريخ المتعدى بالضرب المبرح على الطالب أحمد ممدوح حلمى بمدرسة الشعلة الإعدادية بمركز السنبلاوين وإصابته،إلى النيابة العامة وإيقافه عن العمل.

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أن القرار جاء فور إبلاغ المحافظ بالواقعة، كما أمر الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية بتشكيل لجنة لمتابعة حالة الطالب الصحية والإشراف عليها حتى تماثله للشفاء.

وكان قد سبق وتم نقل الطالب إلى مستشفى الطوارئ بالمنصورة حيث وجه المحافظ بتلبية كافة احتياجاته ورعايته رعاية كاملة صحيًا واجتماعيًا.
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