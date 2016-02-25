مستندات| أمر إحالة «أبو إسماعيل» و17 آخرين للمحاكمة بتهمة حصار محكمة مدينة نصر

ننشر نص أمر جنايات مدينة نصر أول، الإحالة في القضية رقم 3363 لسنة 2016، والمقيدة برقم 20 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمتهم فيها المرشح الرئاسي السابق الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، الناشط السياسي عبد الرحمن عز، والمحامي والبرلماني السابق ممدوح إسماعيل، و15 أخربن، على خلفية إتهامهم بالتحريض على حصار محكمة مدينة نصر إبان فترة حكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

تضم قائمة المتهمين في القضية كل من “محمد حازم صلاح ابو إسماعيل “محبوس”، وممدوح أحمد إسماعيل “هارب”، إسماعيل عبدالسلام إسماعيل الوشاحي “محبوس” محامي، عبدالرحمن عز الدين إمام “هارب” مذيع بقناة 25 يناير، وعبدالحليم رشاد أحمد مشرف “هارب”، وإسلام يكن علي خميس “هارب” والملقب بـ«فتى داعش»، والذي زعم إرتكابه إحدى العمليات خارج مصر.

بالإضافة لإحالة كل من مصطفى هاني عبدالباري “هارب”، وعلي أحمد عبدالسلام منصور “هارب”، وشريف محسن يوسف “هارب”، وأحمد رأفت محمد جلال “محبوس”، وعبدالله عمر عبدالعزيز “هارب”، وخالد أحمد عبدالسلام جاب الله “هارب”، وإسلام أحمد عبدالسلام منصور “هارب”، وإسلام هشام محمود أحمد “محبوس”، ومحمد عزيز عبدالحكيم أبو حسين “محبوس”، وسيد محمود جاب الله وشهرته (خالد حربي) “محبوس”، وأحمد سمير إبراهيم محمد “هارب”، وإسلام رشاد أحمد محمد “محبوس”.

ووجهت النيابة إلى المتهمين بأنهم في يوم 19 ديسمبر 2012 بدائرة قسم شرطة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، قام المتهمين حازم إسماعيل، وممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، وعبدالرحمن عز، بالإشتراك بطريق التحريض في حصار محكمة مدينة نصر وذلك باستعمال القوة والتهديد والعنف مع أعضاء النيابة، لمنعهم من أداء عملهم، وإجباراهم على إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم أحمد محمد عرفة في القضية رقم 48596 لسنة 2012 جنايات مدينة نصر، وهي قضية حيازة سلاح، وقد بلغ مقصدهم من ذلك بإصدار قرار بإخلاء سبيله.

كما اسندت النيابة إلى المتهمين ممدوح إسماعيل، وإسماعيل الوشاحي، إستعمال القوة والتهديد مع موظف عام “رئيس نيابة مدينة نصر” لحمله على إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.

واسندت النيابة إلى بقية المتهمين، إتهامات الإشتراك مع مجهولين لاستعمال القوة والعنف والتهديد مع موظف عام وهو رئيس نيابة مدينة نصر وقتها لحملة إصدار قرار إخلاء السبيل المشار إليه.