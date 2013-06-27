سائقو التوك توك يحاولون اقتحام مجلس مدينة طهطا بسوهاج لنقص البنزين

تجمع عدد كبير من سائقى التوك توك أمام مجلس ومدينة طهطا، وقاموا بإشعال الإطارات فى الشارع، وذلك اعتراضا على نقص المحروقات بالمحطات وخاصة بنزين 80.

وقاموا برشق أبواب المجلس بالطوب والحجارة مما تسبب فى تحطيمة، وحاولوا اقتحام المجلس لولا تدخل ضباط وحدة مباحث قسم طهطا.

كما شهدت المحطات الموجودة بدائرة مركز وقسم طهطا العديد من الاشتباكات بين المواطنين والعاملين بالمحطات وبين السائقين، الأمر الذى جعل أصحاب المحطات يرفضون استلام الحصص خوفا من تطور الاشتباكات وحدوث حرائق بالمحطات.

وقامت مديرية أمن سوهاج بنشر الخدمات الأمنية اللازمة داخل المحطات وخارجها لتنظيم عملية التوزيع لكن تدافع أصحاب المركبات والزحام الشديد ساعدا على عدم إتمام مهمتهم على أكمل وجه خالصة فى ظل وجود حالة الانفلات الأخلاقى بين المواطنين وعدم احترام السلطات.