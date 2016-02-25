جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول فى مسابقة نادى العلوم بالمنصورة

كرم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بى سويف، اليوم الخميس الفائزين من طلاب الجامعة المشاركين فى مسابقة نادى العلوم والتى نظمتها جامعة المنصورة لحصلوهم على المركز الأول فى أبحاث النانو تكنولوجى.إعلان - Ads إعلان - Ads
أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة خلال حفل التكريم لى اهتمامه الكبير بالأنشطة الطلابية المتنوعة وتشجيعه المستمر للمتفوقين فى هذه الأنشطة معرباُ عن سعادته بحصول طلاب الجامعة على المراكز المتقدمة فى المسابقات التي تشارك فيها الجامعة مؤكداُ على دعمه المستمر لكافة الأنشطة من أجل رفع اسم الجامعة وتقدمها موجهاً الشكر للطلاب وفريق العمل على الجهد المبذول والنتيجة المشرفة التى حصلت عليها الجامعة.
وأضاف الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فريق من شباب الجامعة الباحثين شاركوا أيضاً فى المؤتمر الخامس لشباب الباحثين بجامعة أسوان بعدد 2 براءة اختراع وابتكار جديد فى تكنولوجيا التحكم عن بعد وحصلوا على درع التميز لمشاركتهم المتميزة.