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جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول فى مسابقة نادى العلوم بالمنصورة

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جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول فى مسابقة نادى العلوم بالمنصورة جامعة بنى سويف تحصد المركز الأول فى مسابقة نادى العلوم بالمنصورة
كرم الدكتور أمين لطفى رئيس جامعة بى سويف، اليوم الخميس الفائزين من طلاب الجامعة المشاركين فى مسابقة نادى العلوم والتى نظمتها جامعة المنصورة لحصلوهم على المركز الأول فى أبحاث النانو تكنولوجى.

أكد الدكتور أمين لطفى رئيس الجامعة خلال حفل التكريم لى اهتمامه الكبير بالأنشطة الطلابية المتنوعة وتشجيعه المستمر للمتفوقين فى هذه الأنشطة معرباُ عن سعادته بحصول طلاب الجامعة على المراكز المتقدمة فى المسابقات التي تشارك فيها الجامعة مؤكداُ على دعمه المستمر لكافة الأنشطة من أجل رفع اسم الجامعة وتقدمها موجهاً الشكر للطلاب وفريق العمل على الجهد المبذول والنتيجة المشرفة التى حصلت عليها الجامعة.

وأضاف الدكتور محمد خضر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن فريق من شباب الجامعة الباحثين شاركوا أيضاً فى المؤتمر الخامس لشباب الباحثين بجامعة أسوان بعدد 2 براءة اختراع وابتكار جديد فى تكنولوجيا التحكم عن بعد وحصلوا على درع التميز لمشاركتهم المتميزة.

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