إزالة مبنى فى جولة مفاجئة لمحافظ الدقهلية بحى شرق ومصادرة مواد البناء

أمر حسام الدين إمام، محافظ الدقهلية، بإزالة أحد المبان المخالفة على الطريق، لعدم وجود رخصة بناء ومصادرة مواد البناء.

وتم إزالة المبنى وهو ملك شخص يدعى محمد أبو السعيد، وذلك لعدم وجود رخصة بناء، واستدعى المحافظ مدير الإدارة الهندسية، ووجه إليه بفحص أوراق عدد من المبان بالمنطقة، والتأكد من سلامة وضعها القانونى، واتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية فورية موجهاً بإزالة المبنى بعد التأكد من مخالفته، كما شدد المحافظ أن تطبيق القانون على الجميع والتصدى بكل حزم لأى مخالفات ولا نجامل أحدا.

يذكر أن المحاسب حسام الدين إمام، محافظة الدقهلية، قام بجولة مفاجئة، بحى شرق المنصورة، بالمنطقة بين عزبة الصفيح وجديلة، وذلك لتفقد المنطقة وأحوال المواطنين، صباح اليوم.

>



>