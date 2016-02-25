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مطالب بتشريعات تلزم مقدمى الخدمة الطبية بالتدريب على إنعاش السكتة القلبية

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مطالب بتشريعات تلزم مقدمى الخدمة الطبية بالتدريب على إنعاش السكتة القلبية مطالب بتشريعات تلزم مقدمى الخدمة الطبية بالتدريب على إنعاش السكتة القلبية
أوصى الدكتور طارق الخولى، استشارى القلب بكلية طب قصر العينى، والمشرف الفنى على برامج إنعاش القلب بالمعهد القومى للتدريب التابع لوزارة الصحة، بسن تشريعات تلزم جميع مقدمى الخدمة الطبية من أطباء وصيادلة وفنيين وتمريض وفنيين أشعة بتلقى تدريبات على العملية الإسعافية الطارئة المعروفة باسم الإنعاش القلبى الرئوى CPR (التى تجرى للذين أصيبوا بأزمة قلبية مفاجئة أو سكتة قلبية) مع ضرورة أن يحصل هؤلاء على شهادة من وزارة الصحة تثبت ذلك.

وطالب الخولى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش مشاركته فى المؤتمر الدولى السنوى للجمعية المصرية لأمراض القلب بتوفير جهاز الصدمات الكهربائية الأوتوماتيكى automated external defibrillator، والذى يرمز له بالاختصار AED، بجميع الأماكن التى تشهد تجمعًا كبيرًا من الناس يزيد عن 1000 شخص، خاصة أن سعر الجهاز معقول ولا يتجاوز 20 ألف جنيه.

وأضاف استشارى القلب على هامش المؤتمر الذى يستضيفه أحد فنادق القاهرة أن جهاز الصدمات يتوفر داخل محطات المترو وجميع سيارات الإسعاف ويجب تعميم وجوده فى جميع الأماكن العامة، حيث أثبتت التجارب أنه يساهم فى رفع فرص نجاة المرضى بنسبة 40%.

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