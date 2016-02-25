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بعد فوز"اليوم السابع" بجائزة "وان إفرا".. هاشتاج "الإعلام الرقمى" يتصدر تويتر

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بعد فوز"اليوم السابع" بجائزة "وان إفرا".. هاشتاج "الإعلام الرقمى" يتصدر تويتر بعد فوز"اليوم السابع" بجائزة "وان إفرا".. هاشتاج "الإعلام الرقمى" يتصدر تويتر
تصدر هاشتاج "الإعلام الرقمى" قائمة الأكثر تداولا بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، واحتل مرتبة متقدمه فى التريند المصرى، بعد فوز "اليوم السابع" بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى، بمؤتمر "وان إفرا" فى دبى، وهم الجائزة الذهبية والمركز الأول فى "التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط من مؤسسة "وان إفرا - WAN-IFRA"، والجائزة البرونزية كأفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة، والذى تم إطلاقه فى مايو 2015.

فوز اليوم السابع بجائزتين عالميتين (1)

فوز اليوم السابع بجائزتين عالميتين (2)


>- كبار الكتاب والصحفيين يهنئون "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى.. يحيى قلاش: نتمنى للمؤسسة مزيدا من التقدم.. ضياء رشوان: يجب الاحتفاء بالحدث.. صلاح عيسى: تشجيع للمتميزين بالمهنة
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- خالد صلاح: حصول اليوم السابع على جائزتى وان إفرا ينقل الصحافة المصرية للتنافس العالمى
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- ضياء رشوان: فوز "اليوم السابع" بجائزتين عالميتين يستحق الاحتفاء به فى مصر

- نقيب الصحفيين يهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

- أحمد أبو هشيمة يهنئ "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين فى الإعلام الرقمى

- "الأعلى للصحافة" يهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

- نقابة الصحفيين تهنئ "اليوم السابع" لفوزه بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

كم تبقى من عمر الصحافة الورقية؟.. جدل بين صناع الصحافة العربية حول صمود "المطبوع" أمام "الديجيتال".. سلطان بن أحمد القاسمى: لا نتخيل العالم بدونها.. نائب رئيس نيويورك تايمز: التكنولوجيا تنتصر

- بالصور.."اليوم السابع" يستعرض أسباب حصد جائزة "التفاعل مع القراء" بدبى

- علاء الكحكى يهنئ "اليوم السابع" بالفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى

- بالصور.."اليوم السابع" يحصد الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" على مستوى الشرق الأوسط.. و"البرونزية" كأفضل تطبيق إخبارى على "المحمول".. ومؤسسة "وان إفرا" الدولية تكرم الجريدة فى احتفال ضخم بدبى

- بالصور..اليوم السابع يفوز بجائزتين عالميتين فى الإعلام الرقمى بمؤتمر"وان إفرا" بدبى ..الجائزة الذهبية فى"التفاعل مع القراء" وبرونزية أفضل تطبيق إخبارى على التليفونات المحمولة
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