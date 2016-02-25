السيسى يبدأ غداً جولة آسيوية تشمل كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية

يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسى غداً جولة آسيوية تشمل كلاً من كازاخستان واليابان وكوريا الجنوبية.

وقال السفير علاء يوسف المتحدث الرسمى باِسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس إلى كازاخستان ستشهد لقاءات مع كل من الرئيس الكازاخى "نورسلطان نزارباييف"، ورئيس الوزراء الكازاخى، للتباحث بشأن مجمل أوضاع العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، وتبادل وجهات النظر بشأن مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها مكافحة الإرهاب والتطرف.

ومن المقرر أن يلقى الرئيس كلمة فى جامعة "نزار باييف" تتضمن إلقاء الضوء على مجمل التطورات السياسية والاقتصادية التى شهدتها مصر خلال السنوات القليلة الماضية، وتطورات الأوضاع الإقليمية، وسبل مكافحة الإرهاب وتصويب الخطاب الدينى.

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