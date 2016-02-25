بالفيديو.. الرئيس الإسرائيلى يتسلم أوراق اعتماد سفير مصر بتل أبيب

قدم سفير مصر لدى إسرائيل السفير حازم خيرت أوراق اعتماده إلى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، صباح اليوم الخميس، معربا عن أمله أن يتم العمل لسكان المنطقة وإحلال الازدهار والأمل والمساواة.

وقالت المتحدثة باسم الرئاسة الإسرائيلية الناطقة بلسان مقر رئيس الدولة إن الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين استقبل سفير مصر الجديد لدى إسرائيل، حازم خيرت، الذى قدم له أوراق اعتماده، وأكدت أن السفير المصرى قدم أوراق اعتماده فى مراسم رسمية فى مقر رؤساء إسرائيل فى القدس برفقة عقيلته والقنصل العام لمصر.

وقال الرئيس الإسرائيلى ريفلين للسفير المصرى: "هنا فى مقر رؤوساء إسرائيل استقبل سفراء من كل انحاء العالم، غير أن ما يميز الحفل اليوم، هو استقبال سفير من جارتنا القريبة والمهمة. إننى أبعث برسالة صداقة للرئيس السيسى ولكل أبناء الشعب المصرى.

وقال بالعربية: "مصر أم الدنيا "، لا سيما أن مصر تلعب دورا شديد الأهمية فى منطقتنا. إننا نعيش سوية في منطقة معقدة وقد وجدنا طريقة للعيش سوية بسلام وودية. هذه هى رسالة للمنطقة والعالم بأسره. كنت فى مصر في أوقات الحرب وأوقات السلام. إن اتفاقية السلام بين إسرائيل ومصر هى معاهدة دولية وهى الخيار الأول للدولتين. لسنا متفقين حول الكل ، لكن نحترم الواحدة الأخرى وبفضل ذلك يمكننا ان نبني مستقبلا مشتركا!

وشكر السفير حازم خيرت الرئيس الإسرائيلى على حفاوة الاستقبال قائلا: "نريد أن نتقلد المسؤولية لمصلحة سكان المنطقة وتحقيق الازدهار والأمل والمساواة".

السفير المصرى الجديد لدى إسرائيل يقدم أوراق اعتماده إلى رؤوبين رفلين