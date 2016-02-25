على عبد العال: مؤتمر البرلمانات العربية يطالب بانسحاب إيران من جزر الإمارات

قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب إن رؤساء البرلمانات العربية أعربوا عن تقديرهم للرئيس عبد الفتاح السيسى على الدعم ودقة التحضير والتنظيم المحكم للمؤتمر، وما بذله من جهد لإنجاح أعمال المؤتمر.

وأضاف عبد العال خلال كلمته باختتام مؤتمر رؤساء البرلمانات العربية اليوم الخميس، أن المؤتمر أدان احتلال إيران للجزر الإماراتية، والدعوة لانسحاب إيران منها، وأكد المؤتمر على التضامن التام مع دولة قطر لعودة ابنائها المختطفين فى ليبيا وعودتهم آمنين لبلدهم.

>وأوضح عبد العال أن هناك بيان مستقل عن القضية الفلسطينة وهى التحدى الأول للأمة العربية، جاء فيه أن الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية هو التحدى الأول للأمة العربية.

> وأكد البيان على اتخاذ الإجراءات بإنقاذ القدس والمسجد الأقصى وكنيسة القيامة من خطر التهويد، وتمكين المقدسيين من أرضهم، ودعم الهبة الشعبية الفلسطينية، ومقاومة ما يحدث من قتل للنساء وجرائم ضد الإنسانية، و دعم سلاح المقاطعة الإسرائيلية.

>و ذكر بيان المؤتمر أن فلسطين مقدمة على اتخاذ قرارات تتعلق بالعلاقة مع إسرائيل، مما يتطلب توأمة العواصم العربية مع مدينة القدس، وإعادة إعمار غزة.

> وأكد المؤتمر على أهمية الدعم المادى لأهالى الشهداء، والدفاع عن قضية الأسرى والمعتقلين، وإطلاق سراحهم ومنهم محمد الغير المضرب عن الطعام منذ أكثر من 90 يوما.

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