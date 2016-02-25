الزمالك يرفض سفر مايوكا إلى زامبيا

رفض إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك منح المهاجم الزامبي إيمانويل مايوكا إجازة من أجل السفر إلى بلاده خلال فترة توقف الدوري.

وسجل مايوكا أول أهدافه مع الزمالك في شباك الاتحاد السكندري في اللقاء المؤجل من الجولة السابعة للدوري المصري.

وجاء رفض تيجانا بالسماح لمايوكا بالسفر وفقا لما جاء عبر موقع الزمالك الرسمي بسبب ارتباط اللاعب ببرنامج الإعداد الخاص به للوصول لأفضل مستوى بدني وفني للاستفادة به في المباريات الرسمية.

وتوقف الدوري المصري من أجل خوض منتخب مصر مباراة دولية ودية مع بوركينا فاسو ضمن الاستعدادات لمواجهة نيجيريا في تصفيات كأس الأمم الإفريقية.

ويلعب الزمالك مع الإنتاج الحربي يوم الثاني من مارس المقبل في لقاء الجولة 20، إذ يحل الزمالك وصيفا للأهلي المتصدر بفارق ثلاث نقاط.

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