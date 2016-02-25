مران الأهلي – عودة متعب

عاد عماد متعب مهاجم الأهلي لمران فريقه الخميس بعد تغيبه لمدة أسبوع بسبب الإصابة بنزلة برد في المعدة.

ولم يشارك متعب في التدريبات الجماعية واكتفى فقط بالركض حول الملعب.

وغاب اللاعب المخضرم عن آخر 4 مباريات للأهلي التي فاز فيها على الزمالك 2-صفر وتعادل مع طلائع الجيش (صفر-صفر) وغزل المحلة (1-1) والمصري (2-2).

وشارك لاعبي الفريق غير المنضمين للمنتخب المصري في مران الخميس إضافة للثنائي الأجنبي ماليك إيفونا وجون أنطوي.

عدا حسام عاشور الذي غاب بسبب مرض ابنته.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت يوم 2 مارس المقبل في الجولة الـ20 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الأهلي صدارة المسابقة بفارق 3 نقاط عن غريمه اللدود الزمالك حامل اللقب.