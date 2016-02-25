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شوقي السعيد لـ في الجول: حزين لعدم انضمامي للمنتخب لكنني ألتمس العذر لهم

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شوقي السعيد لـ في الجول: حزين لعدم انضمامي للمنتخب لكنني ألتمس العذر لهم شوقي السعيد لـ في الجول: حزين لعدم انضمامي للمنتخب لكنني ألتمس العذر لهم

أبدى شوقي السعيد مدافع الإسماعيلي حزنه لعدم الانضمام لصفوف في مباراته الودية أمام بوركينا فاسو يوم السبت.

وقال السعيد لـFilGoal.com "حزين لعدم اختياري في صفوف المنتخب، كنت حصلت على إشادة منهم على المستوى الذي قدمته مع الإسماعيلي في المباريات الأخيرة".

وأضاف "تصورت بالطبع أنني سأنضم للمنتخب لكن لم يحدث، ومع ذلك فأنا ألتمس العذر لهم إذ غبت عن أخر مباراتين بسبب مرض والدي".

وأردف "بالنسبة لتجديد عقدي فوكيلي تامر النحاس تلقى اتصالا من لجنة التعاقدات بشأن التجديد وأنا أرحب لكن حتى الآن لم يتحدث معي أي من المسؤولين بالإسماعيلي".

وتابع "أمتلك عروضا من أندية أخرى لكنني لن أتخذ أي قرار قبل التعرف على رغبة الإسماعيلي في بقائي من عدمه".

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