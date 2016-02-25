فرقة الإنشاد الدينى تحيى الحفل المقام بمسرح الجمهورية.الأحد القادم

تقدم فرقة الانشاد الدينى بقيادة المايسترو عمر فرحات مختارات من اشهر الاعمال الدينية،وذلك بالحفلً المقام فى الثامنة مساء الاحد 28 فبراير على مسرح الجمهورية.

ويغنى اعضاء الفرقة ، يا رب صلى على الحبيب – التعطيرة النبوية – صلاة الله على المختار لـ الشيخ سيد موسى ، الفين صلاه ع النبى – مولد الهادى – مدد لـ عبد العظيم عبد الحق ، دعاء اقول امتى لـ بليغ حمدى ، يا سيدى وامامى لـ كمال الطويل ، حب الرسول – على مدنة ام هاشم لـ محمد الكحلاوى ، الهى ما اعظمك – اله الكون لـ رياض السنباطى ، قف بالخشوع لـ محمد فوزى ، الله زاد محمدا تعظيما – كم ناشد المختار ربه لـ عبد العظيم محمد ، رسول الله طال بى الحنين لـ حلمى امين ، الرضا والنور لـ محمد الموجى ، اسماء الله الحسنى لـ سيد مكاوى وموسيقى المولد لـ احمد فؤاد حسن ..

ويقوم باداء الأغانى, تامر نجاح ، محمد عبد الحميد ، طه حسين ، ابراهيم فاروق ، حسام صقر ، امنية سمير ، سيد عبد الحليم ، اشرف زيدان ، عيد ابو المجد ، سمير ربيع ، ايهاب ندا ، نهاد فتحى ، مصطفى النجدى ،وايات فاروق .