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تأجيل محاكمة متهمي «خلية الصواريخ» لـ 6 مارس

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تأجيل محاكمة متهمي «خلية الصواريخ» لـ 6 مارس تأجيل محاكمة متهمي «خلية الصواريخ» لـ 6 مارس

 أرشيفية

 

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، محاكمة 36 متهمًا بالقضية المعروفة إعلاميًا بـ«خلية الصواريخ» ، لإتهامهم بإنشاء خلية إرهابية وارتكاب أعمال عنف عديدة داخل البلاد، إلى جلسة 6 مارس المقبل، لاستكمال المرافعات.

واسندت النيابة للمتهمين في القضية وعددهم 36 متهمًا، من بينهم 12 متهمًا هاربًا، عددًا من الاتهامات، على رأسها: إدارة جماعة أسست على خلاف القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، بالإضافة لحيازة أسلحة غير مرخصة وقنابل و متفجرات، فضلًا عن الشروع في قتل أحد الأشخاص.

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