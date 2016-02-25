ماذا قدمت ميريام فارس لمولودها الجديد؟

قامت ميريام فارس، النجمة المحبوبة، بعدة خطوات استقبالاً لمولودها الأول واحتفاء به، ورغم ما لاقته من انتقادات إلا أن "سيدتي وطفلك" أحبت أن تشارك قارئاتها بما قامت به النجمة للتعرف على آرائهن وإن كن يرغبن بالقيام بما قامت به.

خلايا جذعية

فقد لجأت النجمة اللبنانية ميريام فارس لطريقة حديثة لحماية مولودها الجديد من أي أمراض مستقبلية قد تواجهه على مدى حياته المقبلة، حيث حصلت على خلايا جذعية من جنينها القادم عن طريق شركة متخصصة في الـ stem cell banking وقد قدمت الشكر لهذه الشركة ونصحت الأمهات بالقيام بمثل هذه الخطوة المهمة.

علمياً وتعليقاً على هذه الخطوة الوقائية يقوم الطب الحديث ببحث الاستخدامات العملية للخلايا الجذعية المأخوذة من الدم السري واليوم، فهنالك العديد من الأمراض التي يتم محاولة علاجها بواسطة الخلايا الجذعية.

يشار أن هذه التقنية غالية جداً ومكلفة على كافة الصعد؛ ولكنها ستكون مفيدة للجنين في حياته وقد كتبت ميريام اسم الشركة تحت صور شعارها على حسابها على أنستغرام.



أرقى الملابس

وقد جهزت ميريام لمولودها الجديد، الذي أطلقت عليه اسم "جايدن" تشكيلة من أرقى الماركات العالمية للملابس بالإضافة لعنايتها بصحته المستقبلية.



هدايا

أما بخصوص الهدايا التذكارية التي قدمتها لمن قدموا لتهنئتها بمولودها فقد كتبت ميريام فارس على حسابها على أنستغرام أن هذه الهدايا والتذكارات قد قامت بتصميمها بنفسها لأنها "من الروح للروح"، وقد نشرت أيضاً صورا لهذه الهدايا.



الاسم

فيما أثار اختيار اسم مولودها ضجة كبيرة بين المغردين على أساس أنه غريب، وقد قام أحد المغردين على تويتر فعلاً بانتحال اسم مولودها كاملاً حيث أطلق على نفسه اسم "جايدن متري"، وبدأ بالرد على تعليقات المغردين الآخرين تعليقات ساخرة مضحكة، متقمصاً شخصية المولود الجديد، واكتفت ميريام بالصمت مقابل هذه الانتقادات، وقد قامت مجموعة ناشطة على تويتر باطلاق هاشتاغ #ميريام_أم_جعيدان، وقد تحول الهاشتاغ إلى تراند في أكثر من بلد عربي بعد ساعات قليلة من إطلاقه.

بدورها قامت ميريام بنشر عدة بطاقات مصورة وكل واحدة تحمل حرفا من حروف اسم ابنها ومعنى كل حرف أو المقصد من اختيار هذا الحرف ونشرتها أيضاً على حسابها.

هل تختارين اسم جايدن لمولودك القادم بعد أن تقرأي بطاقات ميريام الخمسة؟

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