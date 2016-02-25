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تعرض الحامل إلى الإشعاع الكيماوي.. هل هو خطر؟

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تعرض الحامل إلى الإشعاع الكيماوي.. هل هو خطر؟ تعرض الحامل إلى الإشعاع الكيماوي.. هل هو خطر؟

الخميس 25-02-2016 17:14

العلاج الإشعاعي هو أحد الطرق المستخدمة في علاج الأورام والذي يتمثل في استخدام الأشعة العلاج الإشعاعي فقط أو استخدامه كعلاج مساعد مع الجراحة أو العلاج الكيماوي، الذي يخضع له المريض للعلاج.
في إطار ذلك قد تواجة بعض السيدات مشكلة مرافقتها الدائمة مع أحد الأقرباء المصاب بالسرطان ويخضع إلى العلاج الكيماوي، لتساور المرأة الحامل المخاوف في تعرض جنينها إلى الخطر بسبب التقرب والمجالسة معهم وما يحمله الجسم من إشعاع كيماوي
تجيب الدكتورة لولو الخالدي، أخصائية نساء وتوليد وعقم، أنه حول ما يذكر في تعرض المرأة الحامل لخطورة الإشعاع الكيماوي خاصة في الشهور الأولى ومرافقتها لشخص يعالج بالكيماوي لا يوجد أي خطر على الجنين نهائياً، ولكن في إطار الحيطة والحذر ننصح بعدم وجود الحامل لسبب آخر وهو ضعف المناعة، ونقل الأمراض الأخرى من المستشفى التي قد تصيب االحامل دون أن تشعر.

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سيدتي