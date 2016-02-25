الجمعيات الخيرية ومراكز ذوي الاحتياجات الخاصة في الرياض

تقدم المراكز المتخصصة المعنية بشريحة الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة دعمًا كبيرًا للطفل والأسرة من خلال توفير البيئة التعليمية والتأهيلية للأطفال ذوي الإعاقة وأصحاب صعوبات التعلم، مما يسهل على الوالدين الاطمئنان على تأهيل طفلهم من ذوي الإعاقة بصورة تربوية في بيئة تعليمة متطورة.

"سيِّدتي نت" تقدم لك أفضل الجمعيات الخيرية والمراكز التي تقدم خدماتها لذوي الاحتياجات الخاصة بجميع الإعاقات المختلفة.

جمعية الأطفال المعوقين

منظمة خيرية غير حكومية تعنى بالأطفال المعاقين في الرياض تقدم الرعاية المتكاملة المجانية للأطفال المعوقين من ذوي الإعاقة المبكرة من سن الميلاد وحتى سن الثانية عشر، تقدم الخدمات التعليمية والطبية والتأهيلية للأطفال يتوفر فيها مركز الطبي وقسم العلاج الطبيعي والتدريب المهني، وعلاج عيوب النطق ورعاية الأسنان والخدمة الاجتماعية وورشة الجبائر المساعدة، يحتوي على فصول تعليمية في مرحلة الطفولة المبكرة والتمهيدي والابتدائي.

العنوان: طريق الإمام سعود بن عبد العزيز بن محمد الفرعي، الملك فهد.

الهاتف: 0118007000

الموقع الإلكتروني: www.dca.org.sa

مركز والدة فيصل بن فهد للتوحد

يقدم المركز للأطفال المصابين بالتوحد الخدمات والكوادر المتخصصة والعمل على تدريبهم وتأهيلهم للاندماج في المجتمع لتحقيق التوافق النفسي والاجتماعي، كما يقدم المركز خدمة الدمج للطلاب المؤهلين، حيث يعمل المركز على توجيه الطلاب إلى المدارس المهيأة للدمج، كما يقدم خدمةً تربويةً بتقديم خدمات مساندة لكل طفل من خدمة العلاج باللعب، خدمات العلاج الوظيفي، خدمة النطق والتخاطب، خدمة التفاعل الاجتماعي، الرعاية الصحية، الرياضات المنوعة.

العنوان: طريق الملك خالد الفرعي، حي النخيل، الرياض

الهاتف:

0112102979

2102980 11 0

الموقع الإلكتروني:www.mfac.com.sa/

الجمعية الخيرية لمتلازمة داون

تقدم "دسكا" متلازمة داون للأطفال الاندماج والتفاعل مع المجتمع وذلك من خلال تقديم البرامج التدريبية والتأهيلية التخصصية، بالإضافة إلى الخدمات التكاملية مع المؤسسات ذات العلاقة سواءً حكوميةً أو خاصةً، كما توفر للطفل خدمات (التدخل المبكر، الدمج والتحويل، فصول التهيئة التعليمية، برامج التدريب الأسري، كما توفر الإعانات المادية للأسر وتمويل خدمات التأهيل والرعاية الصحية والاحتياجات المختلفة للأطفال وأسرهم وتوفير برامج التعليم والتأهيل للأطفال من ذوي متلازمـة داون للمراحل العمرية المختلفة.

العنوان: شارع ابن المعلم، أم الحمام الشرقي، الرياض

الهاتف:011 442 1060

الموقع الإلكتروني www.dsca.org.sa:

معهد الأمل للصم

يتم في هذا المعهد تعليم الصم من المرحلة الابتدائية إلى المرحلة الثانوية يقدم خدمات تعليمية تربوية، للصم يقبل الأطفال من عمر ألــ6 سنوات.

العنوان : شارع الإمام الشافعي – حي الروابي، الرياض

الهاتف :0114920863

البريد الإلكتروني: [email protected]

مركز الرياض التخصصي للتأهيل

يهتم بتأمين خدمات فردية وجماعية في تأهيل المعوقين من مختلف الأعمار وفي مختلف الجوانب العضوية والنفسية والاجتماعية والأكاديمية والترفيهية، يشمل المركز على عدة أقسام هي:(القسم الطبيب ما يوفره من عيادات طبية وتغذية وعلاج طبيعي ووظيفي وعيادات للتخاطب والسمعيات، بالإضافة إلى القسم التأهيلي، ويشتمل على وحدة الخدمات النفسية والسلوكية ووحدة الخدمات الاجتماعية والإرشادية ووحدة التربية الخاصة بجانب وحدة الحاسب الآلي ووحدة التربية الفنية والأشغال اليدوية.

العنوان: طريق الأمير تركي بن عبد العزيز الأول – حي أم الحمام الشرقي

الهاتف: 0114404040

الموقع الإلكتروني: : www.riyadhrehab.com.sa/

مركز التشخيص والتدخل المبكر

تابع لإدارة التربية الخاصة بمنطقة الرياض يهتم بالحالات المشتبه بها من التعليم العام أو الخاص، يقدم المركز للحالات خدمات تشخيصية للحالة من الجوانب النفسية، الاجتماعية، التواصل. كما يستقبل المركز حالات التأخر العقلي – ضعاف السمع-مزدوجي الإعاقة وأخرى.

العنوان: شرق الرياض مخرج 14، حي الروابي

الهاتف : 0112082410 - 0112081791