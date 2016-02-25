أخبار سوريا اليوم.. الخارجية الروسية: عملية وقف إطلاق النار فى سوريا مستمرة

شهدت أخبار سوريا اليوم العديد من القضايا المتعلقة بعملية وقف إطلاق النار التى رأى البعض أنها لن تستمر، وقالت وزارة الخارجية الروسية اليوم الخميس، إن العملية مستمرة رغم ما وصفته بمحاولات من بعض المسئولين الأمريكيين لإفسادها.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا للصحفيين، إن موسكو وواشنطن تتبادلان المعلومات بشأن خطة وقف إطلاق النار.

فيما أعلن ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسى اليوم، أن موسكو لا تجرى محادثات بشأن بدائل لخطة وقف إطلاق النار فى سوريا، وفق ما نقلته وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء.

وقالت الخارجية الروسية، إن التصريحات الأمريكية عن "خطة بديلة" لسوريا إذا فشل وقف إطلاق النار مدعاة للقلق، حسب نقلت وكالة "تاس".

صرح رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، الخميس، أن اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا "ليس ملزمًا" لتركيا المصممة على الرد على أى هجوم يمكن أن يشنه المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين على أراضيها.

وقال داود أوغلو فى لقاء مع صحفيين فى قونية (وسط) بثته شبكات التلفزيون، "هذه الهدنة ليست ملزمة ولا تعنى سوى سوريا".

وأضاف، "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، لا نطلب أى إذن بل سنقوم باللازم"، داعيًا المقاتلين الأكراد إلى الامتناع بشكل كامل عن مهاجمة تركيا.

أخبار سوريا اليوم

واشتملت كذلك أخبار سوريا اليوم على تصريح رئيس الوزراء التركى أحمد داود أوغلو، بشأن اتفاق وقف إطلاق النار فى سوريا إذ قال إنه "ليس ملزمًا" لتركيا المصممة على الرد على أى هجوم يمكن أن يشنه المقاتلون الأكراد الذين تعتبرهم أنقرة إرهابيين على أراضيها.

وقال داود أوغلو، فى لقاء مع صحفيين فى قونية بثته شبكات التلفزيون "هذه الهدنة ليست ملزمة ولا تعنى سوى سوريا".

وأضاف، "عندما يتعلق الأمر بأمن تركيا، لا نطلب أى إذن بل سنقوم باللازم"، داعيًا المقاتلين الأكراد إلى الامتناع بشكل كامل عن مهاجمة تركيا.

ويشير داود أوغلو بذلك إلى حزب الاتحاد الديمقراطى، أكبر الأحزاب الكردية فى سوريا، وجناحه المسلح وحدات حماية الشعب، اللذين يسيطران على مناطق على مقربة من الحدود التركية.

ومن ناحية أخرى، كان بين أخبار سوريا اليوم أن الأمم المتحدة قالت إنها نفذت أول عملية إنزال مواد إغاثة بالمظلات لمساعدة المدنيين الذين يحاصرهم مسلحو تنظيم "داعش" فى مدينة دير الزور شرقى سوريا.

وأخبر ستيفن اوبراين مدير عمليات الإغاثة فى المنظمة الدولية مجلس الأمن، بأن طائرة ألقت 21 طنًا من مواد الإغاثة الإنسانية بالمظلات على منطقة فى دير الزور ما زالت تحت سيطرة الحكومة السورية.

وقال اوبراين، إن التقارير الأولية تفيد أن المساعدات هبطت بالفعل فى المنطقة المحددة.

وتقول الأمم المتحدة، إن نحو 200 ألف مدنى يعيشون تحت الحصار فى دير الزور.