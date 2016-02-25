تدمير 10 مخابئ لإيواء إرهابيين بولايتى المدية وسيدى بلعباس الجزائريتين

>ذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، اليوم الخميس، أن قوة للجيش تمكنت أمس من كشف وتدمير تسعة مخابئ مهيأة لإرهابيين بولاية المدية بالإضافة إلى مخبأ آخر بولاية سيدى بلعباس.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم الخميس، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى لولاية المدية بإقليم الناحية العسكرية الأولى من كشف وتدمير تسعة مخابئ مهيأة لإرهابيين تحوى معدات لصنع المتفجرات وعشرة قارورات غاز ومولد كهربائى وأغراض مختلفة فيما تم أيضا كشف وتدمير مخبأ آخر بالقطاع العملياتى لولاية سيدى بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية.

من جهة أخرى، وفى إطار حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، ألقت قوة تابعة للقطاع العملياتى للوادى بالناحية العسكرية الرابعة القبض على ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية كانوا بصدد محاولة الالتحاق بليبيا فيما أوقف أفراد حرس الحدود بولاية تلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية أيضًا.

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