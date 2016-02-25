أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

تدمير 10 مخابئ لإيواء إرهابيين بولايتى المدية وسيدى بلعباس الجزائريتين

Google+ Print
تدمير 10 مخابئ لإيواء إرهابيين بولايتى المدية وسيدى بلعباس الجزائريتين تدمير 10 مخابئ لإيواء إرهابيين بولايتى المدية وسيدى بلعباس الجزائريتين

>ذكرت وزارة الدفاع الوطنى الجزائرية، اليوم الخميس، أن قوة للجيش تمكنت أمس من كشف وتدمير تسعة مخابئ مهيأة لإرهابيين بولاية المدية بالإضافة إلى مخبأ آخر بولاية سيدى بلعباس.

وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع، اليوم الخميس، أنه فى إطار مكافحة الإرهاب، تمكنت قوة للجيش الوطنى الشعبى تابعة للقطاع العملياتى لولاية المدية بإقليم الناحية العسكرية الأولى من كشف وتدمير تسعة مخابئ مهيأة لإرهابيين تحوى معدات لصنع المتفجرات وعشرة قارورات غاز ومولد كهربائى وأغراض مختلفة فيما تم أيضا كشف وتدمير مخبأ آخر بالقطاع العملياتى لولاية سيدى بلعباس بإقليم الناحية العسكرية الثانية.

من جهة أخرى، وفى إطار حماية الحدود ومكافحة الجريمة المنظمة، ألقت قوة تابعة للقطاع العملياتى للوادى بالناحية العسكرية الرابعة القبض على ستة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية كانوا بصدد محاولة الالتحاق بليبيا فيما أوقف أفراد حرس الحدود بولاية تلمسان بإقليم الناحية العسكرية الثانية خمسة مهاجرين غير شرعيين من جنسية مغربية أيضًا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365