نجوم الكرة والفن يهنئون الكويت بعيدها الوطنى الــ55.. وأبو تريكة:دام الله عزك

هنأ عدد من نجوم كرة القدم والفنانين، عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، دولة الكويت الشقيقة بمناسبة عيدها الوطنى الــ 55 الذى تحتفل به اليوم الخميس 25 فبراير.

وكتبت المطربة السورية "أصالة" عبر حسابها قائلة: "هذه هى الكويت التى تعشقها قلوبنا، ونفرح حين نلتقيها، لأنها حضن الجميع وتحترم الجميع وفيها مكان لهم كبير وجميل، وكأنّها لا تحدّها حدود فهى الوطن الكبير وشعبها صديق وشهم وكريم، يستمتع بالموسيقى وكأنّه طفلٌ موهوبٌ مثقّف، أدام الله بلادكم لنا أمان ومصدر سعادة للجميع وكلّ عام وأنتم الخير كلّه لوطننا الكبير".

ونشر اللاعب محمد أبو تريكة على صفحته الرسمية على إنستجرام صورة له بصحبة أمير الكويت "صباح الجابر" قائلا: "دام الله عزك يا كويت".

وعلقت المطربة شيرين عبد الوهاب قائلة: "كل سنة وشعب الكويت بخير وسعادة بمناسبة العيد الوطنى، كما نشرت صورة لها وهى تحمل العلم الكويتى".



>