جهاز الأمن الإسرائيلى: السودانى الذى طعن جنديا متعاطف مع تنظيم"داعش"

>قال جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى (شين بيت) اليوم الخميس إن المهاجر السودانى الذى أصاب جنديا فى إسرائيل طعنا قبل نحو أسبوعين كان دافعه فكر تنظيم داعش.

وكان هذا أول هجوم ينفذه مهاجر أفريقى خلال الشهور الخمسة التى كثف فيها فلسطينيون الهجمات على إسرائيليين فى الشوارع وشملت عمليات طعن وإطلاق للرصاص ودهس بالسيارات. وقتل المهاجم السودانى كامل حسن بالرصاص بعد أن أصاب الجندى فى بلدة عسقلان فى السابع من فبراير شباط.

وساعدت عدة عوامل فى تأجيج العنف منها النزاع حول مجمع المسجد الأقصى وفشل عدة جولات من محادثات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى فى بيان إن حسن كان متعصبا وإن المحققين عثروا على "صور لموالين للدولة الإسلامية التقطت فى أنحاء مختلفة من العالم" على هاتفه المحمول، وأضاف البيان "يبدو أن الهجوم كان بإلهام" من تنظيم الدولة الإسلامية.

وأدت هجمات الفلسطينيين إلى مقتل 28 إسرئيليا ومواطن أمريكى منذ أكتوبر تشرين الأول. وقتلت قوات الأمن الإسرائيلية 168 فلسطينيا على الأقل بينهم 111 تقول إسرائيل إنهم مهاجمون بينما قتل معظم الباقين خلال احتجاجات عنيفة مناهضة لإسرائيل.

واعتقل جهاز الأمن الداخلى الإسرائيلى العام الماضى عدة أشخاص من عرب إسرائيل قال إنهم كانوا يحاولون تشكيل خلية مسلحة بأوامر من اثنين من عرب إسرائيل يقاتلان فى صفوف الدولة الإسلامية فى العراق.

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