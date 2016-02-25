سكرتير عام محافظة المنوفية يلتقى وفد الأمانة العامة لمتابعة المشروعات بمجلس الوزراء

التقى اللواء محمد الشيخ سكرتير عام محافظة المنوفية، اليوم الخميس، وفد الأمانة العامة لمتابعة المشروعات بمجلس الوزارء بحضور وكيل وزارة التربية والتعليم ومدير عام هيئة الابنية التعليمية ومدير ادارة التخطيط بمديرية الشئون الصحية ومدير ادارة التخطيط بالديوان لمناقشة المشروعات الجارى العمل بها بقطاعى الصحة والتربية والتعليم .

وذكر بيان للمحافظة اليوم، أنه تمت مناقشة مشروعات رفع كفاءة وتطويرالمستشفيات بقطاع الصحة على مستوى المحافظة وموقف الوحدة الصحية بقرية كفر الباجور لتوفير مساحة 200 متر لها من ارض مجاورة ملك الشئون الاجتماعية لزيادة المساحة من 500 متر الى 700 متر لبناء وحدة صحية جديدة ، كما تمت مناقشة مشروعات التربية والتعليم وسبل توفير 15 قطعة ارض لبناء مدارس جديدة عليها وتذليل العقبات التى تواجه التنفيذ.

ووجه الشيخ، بضرورة التنسيق بين هيئة الابنية التعليمية والتربية والتعليم لتوفير بيانات عن المدارس المراد زيارتها والتنسيق مع الامانه العامة لتحديد مواعيد الزيارة ، كما طالب هيئة الابنية التعليمية بتوفير بيانات بمساحات الاراضى للمدارس المطلوب انشائها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم ، وحصر أراضى املاك الدولة لبناء مدارس عليها لتقليل كثافة الفصول بالمحافظة.

كما أكد سكرتير عام محافظة المنوفية، فى نهاية اللقاء على ضرورة تضافر جهود كافة الجهات التنفيذية بالمحافظة لانهاء المشروعات فى المواعيد المحدده لها وعلى ضرورة توفير بيانات عن كافة الاراضى التابعة للدولة الغير مستغلة ايا كانت الجهات التابعة لها للاستفادة منها.

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