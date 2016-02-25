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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق اليوم الترويجى لذوى الاحتياجات الخاصة

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بالصور.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق اليوم الترويجى لذوى الاحتياجات الخاصة بالصور.. محافظ الأقصر يشهد انطلاق اليوم الترويجى لذوى الاحتياجات الخاصة
شهد محافظ الأقصر محمد بدر، انطلاق فعاليات اليوم الترويحى لذوى الاحتياجات الخاصة بمقر نادى الأقصر الرياضى، الذى تنظمه الإدارة المركزية لشئون مكتب وزير الشباب والرياضة لذوى الإعاقة وقصار القامة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.

وقال محافظ الأقصر، إن الدولة تولى اهتمامًا كبيرًا بذوى الاحتياجات الخاصة وتحرص على دمجهم الكامل فى المجتمع، مشيرًا إلى سعى المحافظة إلى إنشاء نادى رياضى خاص بذوى الاحتياجات الخاصة مجهز بكافة الإمكانيات التى تساعدهم على ممارسة كافة الأنشطة الرياضية المناسبة لهم.

وقال وكيل مديرية الشباب بالأقصر حمدى حسين، إن فعاليات اليوم الترويحى يشارك بها حوالى 400 فرد من الأفراد ذوى الاحتياجات الخاصة على مستوى الأقصر من المدارس الفكرية والصم والبكم والمكفوفين وجمعيات المعاقين، وذلك انطلاقًا من حرص الدولة بالاهتمام بجميع فئات المجتمع وخاصة الأفراد ذوى الإعاقة.
>محافظ-الأقصر-يشهد-انطلاق-فعاليات-اليوم-الترويحى-لذوى-الاحتياجات-الخاصة--(1)

محافظ-الأقصر-يشهد-انطلاق-فعاليات-اليوم-الترويحى-لذوى-الاحتياجات-الخاصة--(2)

محافظ-الأقصر-يشهد-انطلاق-فعاليات-اليوم-الترويحى-لذوى-الاحتياجات-الخاصة--(3)

محافظ-الأقصر-يشهد-انطلاق-فعاليات-اليوم-الترويحى-لذوى-الاحتياجات-الخاصة--(4)

محافظ-الأقصر-يشهد-انطلاق-فعاليات-اليوم-الترويحى-لذوى-الاحتياجات-الخاصة--(5)
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