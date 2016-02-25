السجن المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 1400 قرص مخدر بقصد الاتجار فى سوهاج

قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "شحاته.ع.أ " عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز طما، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد الكريم، وعضوية المستشارين محمد رفاعى، ونبيل ميلاد عبد الملاك، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما وردت المعلومات لضباط مباحث المركز، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة للمتعاطين وعملائه وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 1400 قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول".

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.