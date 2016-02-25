أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

السجن المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 1400 قرص مخدر بقصد الاتجار فى سوهاج

Google+ Print
السجن المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 1400 قرص مخدر بقصد الاتجار فى سوهاج السجن المشدد 3 سنوات لعامل لحيازته 1400 قرص مخدر بقصد الاتجار فى سوهاج
قضت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، بمعاقبة المتهم "شحاته.ع.أ " عامل، بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الأقراص المخدرة بدائرة مركز طما، وصدر الحكم برئاسة المستشار عادل عبد الكريم، وعضوية المستشارين محمد رفاعى، ونبيل ميلاد عبد الملاك، بأمانة سر عبد المنصف إبراهيم وعاطف رمسيس.

تعود أحداث القضية إلى عام 2014 بدائرة مركز طما عندما وردت المعلومات لضباط مباحث المركز، تفيد بقيام المتهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة للمتعاطين وعملائه وراغبى الشراء، وبعد تقنين الإجراءات، تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية، وبعد استئذان النيابة العامة، تم القبض على المتهم وبحوزته 1400 قرص من الأقراص المخدرة "ترامادول".

وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الأقراص المخدرة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، التى أصدرت حكمها السابق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365