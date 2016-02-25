صحة شمال شمال سيناء تطعم 98.1% ضد مرض شلل الاطفال

أعلنت مديرية الشئون الصحية فى محافظة شمال سيناء اليوم الخميس فى بيان لها، موقف عملية التطعيم ضد مرض شلل الأطفال فى الفترة من 21 فبراير حتى 24 فبراير، واستهدفت تطعيم الأطفال من سن يوم حتى خمس سنوات.

و اوضح البيان ان اجمالى الاطفال المستهدفين بالتطعيم 69331 طفلا ، واجمالى عدد الفرق المشاركة فى الحملة 433 فريق ، واجمالى من تم تطعيمهم 68035 ، و بلغت نسبة تغطية التطعيم خلال الحملة 98،1 % و التطعيم مستمر بجميع الوحدات الصحية حتى اليوم 25 فبراير للاطفال الذين لم يتم تطعيمهم

>تابع البيان ، انه رغم الظروف الاستثنائية و التحديات التى تمر بها محافظة شمال سيناء و بالاخص ادارتى الشيخ زويد و رفح فقد قبلت فرق التطعيم بالمحافظة مواجهة الظروف و التحديات و الوصول لتحقيق الهدف المنشود وهو المحافظة على مصر خالية من شلل الاطفال.

كما اعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم عن انحسار موجة الانفلونزا المستجدة بالمحافظة " انفلونزا الخنازير"، وان الحالات المحجوزة بالمستشفيات بالمحافظة المشتبه فى اصابتها تحت الفحص المعملى وتتلقى العلاج اللازم وهى 5 حالات.

و جاء فى البيان ان نسبة الشفاء للحالات التى تم حجزها منذ اول يناير الماضى ، وحتى الان 97،4 %، وهذه النسبة تتوافق مع النسب الموجودة بجميع محافظات مصر الوضع العالمى للمرض.