صحة شمال شمال سيناء تطعم 98.1% ضد مرض شلل الاطفال

و اوضح البيان ان اجمالى الاطفال المستهدفين بالتطعيم 69331 طفلا ، واجمالى عدد الفرق المشاركة فى الحملة 433 فريق ، واجمالى من تم تطعيمهم 68035 ، و بلغت نسبة تغطية التطعيم خلال الحملة 98،1 % و التطعيم مستمر بجميع الوحدات الصحية حتى اليوم 25 فبراير للاطفال الذين لم يتم تطعيمهم
>تابع البيان ، انه رغم الظروف الاستثنائية و التحديات التى تمر بها محافظة شمال سيناء و بالاخص ادارتى الشيخ زويد و رفح فقد قبلت فرق التطعيم بالمحافظة مواجهة الظروف و التحديات و الوصول لتحقيق الهدف المنشود وهو المحافظة على مصر خالية من شلل الاطفال.
كما اعلنت مديرية الشئون الصحية بشمال سيناء اليوم عن انحسار موجة الانفلونزا المستجدة بالمحافظة " انفلونزا الخنازير"، وان الحالات المحجوزة بالمستشفيات بالمحافظة المشتبه فى اصابتها تحت الفحص المعملى وتتلقى العلاج اللازم وهى 5 حالات.
و جاء فى البيان ان نسبة الشفاء للحالات التى تم حجزها منذ اول يناير الماضى ، وحتى الان 97،4 %، وهذه النسبة تتوافق مع النسب الموجودة بجميع محافظات مصر الوضع العالمى للمرض.