والد طفل محكوم عليه بازدراء الأديان فى المنيا يطالب بإلغاء مادة الاتهام

طالب "أشرف"، والد "ألبير أشرف"، أحد الأطفال المتهمين بقضية ازدراء الدين الإسلامى، بإلغاء المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان، وقال إنها أصبحت مصيدة للشباب، ويجب على الدولة أن تحتوى الشباب داخلها وليس قتلهم.

وأضاف أشرف لـ"اليوم السابع"، أن التهمة الموجهة لابنه تهمة التهكم على الدين الإسلامى، مؤكدا أن المادة الخاصة بازدراء الأديان تناقض المادة 63 والمادة 64 و65 من الدستور، والخاصة بحرية الرأى بالقول أو الفعل.

>واستطرد أشرف: "الواقعة كانت منذ فترة طويلة، وعقدت بشأنها جلسة صلح وتفهم أهالى القرية ظروف أبنائنا وأصبحوا متعاطفين معنا خوفا على ضياع مستقبل الأبناء".

وأوضح والد المتهم، أن ابنه طالب بالصف الأول الثانوى بالقسم العلمى، وهو متفوق منذ الصغر، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن ترفق بشبابها ولا تدفنهم بداخلها، وأن الأمر فى يد القضاء، ولكن هناك إجراءات قانونيه مازالت متاحة يقوم بها محامي الأطفال المتهمين في تلك القضية.

يذكر أن محكمة جنح أحداث مركز بني مزار، بشمال المنيا، قضت اليوم، بحبس 3 طلاب لمدة 5 سنوات لكل طالب، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، وإيداع متهم رابع بمؤسسة الأحداث نفس المدة لصغر سنه، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير مقطع فيديو يسخر من طقوس الدين الإسلامى، وتحريض 4 طلاب على ترويج الفيديو.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مركز بنى مزار، من أهالى قرية الناصرية بشمال المنيا، يفيد قيام مدرس مسيحى بالإساءة للدين الإسلامى، من خلال نشر مقطع فيديو بين أهالى القرية، يتضمن الإساءة للمسلمين، والازدراء بالأديان.