أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

والد طفل محكوم عليه بازدراء الأديان فى المنيا يطالب بإلغاء مادة الاتهام

Google+ Print
والد طفل محكوم عليه بازدراء الأديان فى المنيا يطالب بإلغاء مادة الاتهام والد طفل محكوم عليه بازدراء الأديان فى المنيا يطالب بإلغاء مادة الاتهام
طالب "أشرف"، والد "ألبير أشرف"، أحد الأطفال المتهمين بقضية ازدراء الدين الإسلامى، بإلغاء المادة 98 الخاصة بازدراء الأديان، وقال إنها أصبحت مصيدة للشباب، ويجب على الدولة أن تحتوى الشباب داخلها وليس قتلهم.

وأضاف أشرف لـ"اليوم السابع"، أن التهمة الموجهة لابنه تهمة التهكم على الدين الإسلامى، مؤكدا أن المادة الخاصة بازدراء الأديان تناقض المادة 63 والمادة 64 و65 من الدستور، والخاصة بحرية الرأى بالقول أو الفعل.
>واستطرد أشرف: "الواقعة كانت منذ فترة طويلة، وعقدت بشأنها جلسة صلح وتفهم أهالى القرية ظروف أبنائنا وأصبحوا متعاطفين معنا خوفا على ضياع مستقبل الأبناء".

وأوضح والد المتهم، أن ابنه طالب بالصف الأول الثانوى بالقسم العلمى، وهو متفوق منذ الصغر، مشيرا إلى أن الدولة يجب أن ترفق بشبابها ولا تدفنهم بداخلها، وأن الأمر فى يد القضاء، ولكن هناك إجراءات قانونيه مازالت متاحة يقوم بها محامي الأطفال المتهمين في تلك القضية.

يذكر أن محكمة جنح أحداث مركز بني مزار، بشمال المنيا، قضت اليوم، بحبس 3 طلاب لمدة 5 سنوات لكل طالب، بتهمة ازدراء الدين الإسلامى، وإيداع متهم رابع بمؤسسة الأحداث نفس المدة لصغر سنه، وذلك على خلفية اتهامهم بتصوير مقطع يسخر من طقوس الدين الإسلامى، وتحريض 4 طلاب على ترويج الفيديو.

وتعود أحداث الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة مركز بنى مزار، من أهالى قرية الناصرية بشمال المنيا، يفيد قيام مدرس مسيحى بالإساءة للدين الإسلامى، من خلال نشر مقطع فيديو بين أهالى القرية، يتضمن الإساءة للمسلمين، والازدراء بالأديان.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية

فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء

فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»

فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي»