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أحدث تقنية لعلاج سرطان المخ بتحويل الجلد لخلايا جذعية تدمر الأورام

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أحدث تقنية لعلاج سرطان المخ بتحويل الجلد لخلايا جذعية تدمر الأورام أحدث تقنية لعلاج سرطان المخ بتحويل الجلد لخلايا جذعية تدمر الأورام
توصل فريق من الباحثين بكلية صيدلة إيشلمان الأمريكية، إلى أحدث علاج لسرطان المخ، خاصة النوع المعروف باسم الورم الأرومى الدبقى "Gliobalstoma".
>وكشف الباحثون المشرفون على التجارب تفاصيل الاكتشاف، وهى أنهم نجحوا فى تحويل الخلايا الجلدية إلى خلايا جذعية تتمتع بقدرة رائعة فى مكافحة الأورام السرطانية وتدميرها، وبالأخص الورم الأرومى الدبقى، مؤكدين أن هذا الاكتشاف سيمهد الطريق لتطوير علاجات جديدة أكثر فاعلية لهذا المرض.
>وحال نجاح تلك المساعى، تؤكد الدراسة أن هذه الأدوية ستصبح أول علاج على الإطلاق للمرض منذ أكثر من 30 عامًا، فى الوقت الذى ترتفع فيه بشكل ملحوظ فرص وفاة المرضى المصابين بالورم الأرومى الدبقى فى المخ، ولا تتعدى احتمالات نجاتهم حسب الدراسة نسبة 30%، وغالبًا ما يموتون خلال 18 شهرًا من اكتشاف المرض، ما يؤكد قيمة الاكتشاف الأخير.

وأشار الباحثون إلى أن الخلايا الجذعية الناجمة عن تحويل الخلايا الجلدية، يمكن التحكم فيها باستخدام الهندسة الوراثية لتساهم فى إنتاج بروتين يقضى على الأورام بفاعلية كبيرة، وأثبتت التجارب أنها ساهمت فى زيادة معدلات نجاة الفئران بنسب تتراوح بين 160 و220%.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Nature Communications"، ونشرها مؤخرًا الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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