أخبار عاجلة

مواجهات العشري والزمالك.. المتفوق العنيد في مواجهة الخواجة الجديد -
بالصور.. مدير أمن البحيرة يشيع جثامين شهداء «انفجار كنيسة مارمرقس» -
انتهاء مراسم جنازة جثامين شهداء حادث كنيسة مارجرجس بطنطا -
خالد صلاح عن تفجيرات «الشعانين»: حرب نخوضها و«اللي مش معانا يبقى ضدنا» -
قرار بالتعريف بمخاطر الإرهاب في الإذاعات الصباحية بمدارس الجيزة -
فيديو.. وزير الأوقاف: الاعتداء على أي كنيسة هو بمثابة اعتداء على المسجد -
فيديو.. برلماني يطالب بإعادة هيكلة وزارة الداخلية -
إيفرتون يوقف قطار انتصارات ليستر ستي ويفوز عليه 4 - 2 -
البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

السجن سنة مع الشغل لمرشح سابق للبرلمان بتهمة "الرشوة الانتخابية" فى المنيا

Google+ Print
السجن سنة مع الشغل لمرشح سابق للبرلمان بتهمة "الرشوة الانتخابية" فى المنيا السجن سنة مع الشغل لمرشح سابق للبرلمان بتهمة "الرشوة الانتخابية" فى المنيا
قضت محكمة جنح بندر المنيا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد قريش، بحبس مرشح سابق لمجلس النواب "خ. م" سنة مع الشغل، وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف وأتعاب المحاماة، بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى على شراء أصوات الناخبين، بينما وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة عرض أموال على الغير؛ لكى يحصل على أصواتهم على وجه معين والمعروف إعلاميا برشاوى المال السياسى لشراء أصوات الناخبين.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا السابق، قد تلقى فى وقت سابق، إخطارا من مأمور بندر المنيا يفيد بلاغًا بقيام أشخاص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بجوار مدرسة الاتحاد الثانوية؛ لشراء أصوات الناخبين وتوجيههم للإدلاء بأصواتهم.

- رئيس حزب النور:"نحن فقراء وليس معنا رجال أعمال ولم نوزع رشاوى انتخابية"

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365