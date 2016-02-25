السجن سنة مع الشغل لمرشح سابق للبرلمان بتهمة "الرشوة الانتخابية" فى المنيا

قضت محكمة جنح بندر المنيا، اليوم الخميس، برئاسة المستشار أحمد قريش، بحبس مرشح سابق لمجلس النواب "خ. م" سنة مع الشغل، وكفالة 500 جنيه لإيقاف التنفيذ، والمصاريف وأتعاب المحاماة، بتهمة التحريض والاتفاق والمساعدة مع المتهم الثانى على شراء أصوات الناخبين، بينما وجهت النيابة للمتهم الثانى تهمة عرض أموال على الغير؛ لكى يحصل على أصواتهم على وجه معين والمعروف إعلاميا برشاوى المال السياسى لشراء أصوات الناخبين.

وكان اللواء حسن سيف مدير أمن المنيا السابق، قد تلقى فى وقت سابق، إخطارا من مأمور بندر المنيا يفيد بلاغًا بقيام أشخاص بتوزيع مبالغ مالية على الناخبين بجوار مدرسة الاتحاد الثانوية؛ لشراء أصوات الناخبين وتوجيههم للإدلاء بأصواتهم.

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