"جنايات الجيزة" تقضى بالسجن المشدد 14 عاما لـ3 متهمين بقضية "فتنة الشيعة"

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار معتز خفاجى، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 14 سنة لـ3 متهمين فى جلسة إعادة إجراءات محاكمتهم بالقضية رقم 3117، والمعروفة إعلامياً بـ"فتنة الشيعة".

صدر الحكم برئاسة المستشار معتز خفاجى، وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد.

والمتهمون بالقضية هم كل من: عمرو يحيى، وسليمان طه، وصابر إبراهيم.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم ارتكاب جرائم التجمهر بقصد القتل العمد مع سبق الإصرار، وقتل حسن محمد شحاتة أحد زعماء المذهب الشيعى فى مصر، وثلاثة آخرين من أبنائه واتباعه عمدًا، بأن توجه الجناة إلى مكان تواجدهم وحاصروهم، حاملين أسلحة بيضاء وعصى وزجاجات مولوتوف، وأجبروهم على الخروج منه، ثم انهالوا عليهم ضربًا وطعنًا.

- 25 فبراير.. الحكم فى إعادة محاكمة 3 متهمين بقضية "فتنة الشيعة"

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