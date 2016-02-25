صفحة "إسرائيل فى مصر" عن عشاء "عكاشة وكورين": لقاء ناجح وسنواصل التعاون

نشرت صفحة "إسرائيل فى مصر"، الرسمية على "فيس بوك"، صورة لتوفيق عكاشة النائب البرلمانى بصحبة السفير الإسرائيلى فى مصر حاييم كورين.إعلان - Ads إعلان - Ads
>وعلقت الصفحة قائلة: "فى الأمس التقى السيد السفير حاييم كورين بالدكتور توفيق عكاشة واستمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات تخللها العشاء وكان لقاء ناجحا جدا واتفق الجانبان على مواصلة اللقاء وعلى استمرار التعاون المشترك".
>-كمال أحمد: توفيق عكاشة حر فى تصرفاته ولم يتجاوز القانون واللائحة
>
- خالد يوسف يطالب بموقف حازم من توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلى
- مصطفى بكرى عن توفيق عكاشة: "ألحق العار بالبرلمان وبالوطن"
- مصطفى بكرى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان واجب على كل وطنى شريف
- ننفرد بنشر أول صور للقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى فى منزله بالقاهرة
>وعلقت الصفحة قائلة: "فى الأمس التقى السيد السفير حاييم كورين بالدكتور توفيق عكاشة واستمر اللقاء أكثر من ثلاث ساعات تخللها العشاء وكان لقاء ناجحا جدا واتفق الجانبان على مواصلة اللقاء وعلى استمرار التعاون المشترك".
>-كمال أحمد: توفيق عكاشة حر فى تصرفاته ولم يتجاوز القانون واللائحة
>
- خالد يوسف يطالب بموقف حازم من توفيق عكاشة بعد لقاءه السفير الإسرائيلى
>
- مصطفى بكرى عن توفيق عكاشة: "ألحق العار بالبرلمان وبالوطن"
>
- مصطفى بكرى: إسقاط عضوية توفيق عكاشة من البرلمان واجب على كل وطنى شريف
>
- ننفرد بنشر أول صور للقاء توفيق عكاشة بالسفير الإسرائيلى فى منزله بالقاهرة
>