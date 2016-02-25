مقتل 5 وإصابة 4 أشخاص فى هجوم بالهاون قرب القصر الرئاسى بالصومال

لقى خمسة أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم، وأصيب أربعة آخرون فى مقديشيو، إثر سقوط قذائف هاون الخميس، على حى شعبى قريب من قصر الرئاسة بالصومال.

وذكرت قناة (العربية) الإخبارية نقلا عن مسئول محلى صومالى "إن جميع القتلى مدنيون"، مشيرًا فى الوقت ذاته إلى أنه لم تتبن أية جهة حتى الآن مسؤوليتها عن القصف غير أن حركة الشباب المسلحة تستهدف القصر الرئاسى أحيانا بقذائف الهاون.

يذكر أنه يعانى المدنيون الذين تجاور منازلهم القصر الرئاسى من القصف العشوائى الذى يتعرض له القصر بين حين وآخر.

وهذه هى المرة الثالثة خلال ثلاثة أشهر التى تستهدف فيها المنطقة القريبة من قيلا صوماليا (القصر الرئاسى) ويسقط المدنيون ضحايا.

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