البرلمان الأوروبى يدعو لحظر بيع الأسلحة للملكة العربية السعودية

> طلب البرلمان الأوروبى من الاتحاد الأوروبى اليوم الخميس فرض حظر تسليح على السعودية داعيا بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى بالاتحاد بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى بلد وصفه بأنه متهم باستهداف مدنيين فى اليمن.

وصوت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبى لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوا وامتناع 31 لتصدر دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبى بحظر بيع الأسلحة، والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية لكن أعضاء البرلمان الأوروبى يأملون أن يمثل ضغطا على الاتحاد للتحرك.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ستة آلاف شخص قُتلوا فى اليمن منذ بدأ التحالف الذى تتزعمه السعودية عملياته هناك فى مارس آذار من العام الماضى.

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