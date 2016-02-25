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لافروف: لن يكون هناك أى "خطة بديلة" فى سوريا

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لافروف: لن يكون هناك أى "خطة بديلة" فى سوريا لافروف: لن يكون هناك أى "خطة بديلة" فى سوريا

أكد وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، عدم وجود "خطة بديلة" لاتفاق وقف اطلاق النارالمشترك بين موسكو وواشنطن الرامى لتسوية الأزمة فى سوريا.

وقال لافروف -فى تصريحات للصحفيين الخميس، بحسب وكالة أنباء تاس الروسية- "لقد تحدثنا عن كل شىء بصدد تلك التقارير، لم تكن هناك خطة بديلة ولن تكون أبدا".

وكان وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى قد صرح أمس الأول الثلاثاء بأن بلاده تدرس خيارات لخطة بديلة فى حال لم يصمد وقف إطلاق النار فى سوريا، وإذا لم تشهد البلاد مرحلة انتقالية قريبا.

وقال كيرى أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكى: "نحن فى طريقنا لمعرفة ذلك فى غضون شهر أو شهرين، معرفة ما إذا كانت هذه العملية الانتقالية جادة حقا.. وعلى (الرئيس السورى بشار الأسد) اتخاذ بعض القرارات الحقيقية حول عملية تشكيل حكومة انتقالية".
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