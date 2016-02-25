صور|«قيادات الداخلية»لأفراد الشرطة: لن نسمح بإهدار الإنجازات بسبب أخطاء فردية

عقد مديرو الأمن ومديرو الإدارات العامة والمصالح بوزارة الداخلية على مستوى الجمهورية, اليوم الخميس، اجتماعات مع القيادات الأمنية والضباط والأمناء والأفراد والخفراء؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية بعقد اجتماعات مع رجال الشرطة للتأكيد على حسن معاملة المواطنين وتوعيتهم بالظروف الأمنية الراهنة التى تمر بها البلاد.

واستعرض مديرو الأمن ومديرو الإدارات العامة والمصالح – خلال الاجتماعات – المستجدات والتحديات الأمنية, مؤكدين ضرورة بذل كل الجهود لتحقيق أمن الوطن والمواطن.

وأكدوا، في بيان لهم اليوم، أن ما تم إنجازه خلال الفترة الأخيرة من نجاحات لمسها المواطنون، لا يجب أن يتم تشويهه من خلال ممارسات فردية, مشددين على أن وزارة الداخلية لا تألو جهدا فى سبيل تطوير جهاز الشرطة، وتوفير كل الإمكانيات والدعم التقنى واللوجيستى.

وشدد مديرو الأمن ومديرو الإدارات العامة والمصالح على أن وزارة الداخلية لن تسمح بأن يتم إهدار ما تم إنجازه من خلال أخطاء فردية.

ومن جانبهم, أكد أفراد الشرطة رفضهم التام لمثل هذه الممارسات التى تسئ لهم وللهيئة التى ينتمون إليها, مؤكدين تفهمهم للتحديات الأمنية التى تفرضها المرحلة, والتى تتطلب العمل الدؤوب والانضباط فى الآداء وإنفاذ القانون بكل حسم وحيادية وشفافية, مع الالتزام بمعايير وضوابط حقوق الإنسان ومراعاة كرامة المواطنين.