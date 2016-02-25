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تدريب الأطباء على جهاز الرنين المغناطيسى المتحرك بمؤتمر جراحة أورام الأطفال

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تدريب الأطباء على جهاز الرنين المغناطيسى المتحرك بمؤتمر جراحة أورام الأطفال تدريب الأطباء على جهاز الرنين المغناطيسى المتحرك بمؤتمر جراحة أورام الأطفال
انطلقت فعاليات المؤتمر العالمى لجراحات أورام المخ والأعصاب الذى تنظمه مستشفى سرطان الأطفال 57357 بالتعاون مع قسم جراحة المخ والأعصاب بكلية طب قصر العينى والاتحاد العالمى لجمعيات جراحة الأعصاب.

وخلال المؤتمر الذى يهدف إلى التعرف على أحدث التطورات فى جراحات أورام المخ والأعصاب للأطفال قال الدكتور محمد البلتاجى أستاذ جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقرى بكلية طب القصر العينى ورئيس وحدة جراحة المخ والأعصاب بمستشفى سرطان الأطفال 57357، إن المؤتمر يعد الحدث الأول فى لمناقشة تخصص دقيق وهو جراحات أورام المخ والأعصاب ويشارك فيه 15 جراحًا من مختلف دول العالم منهم 12 متخصصًا فى جراحات أورام المخ والأعصاب للأطفال و3 متخصصين فى الأشعة التشخصية والعلاج الكيماوى.

وأوضح الدكتور محمد البلتاجى، أن المؤتمر يهدف إلى رفع مستوى الرعاية الصحية فى تخصص جراحة المخ والأعصاب للأطفال من خلال التعرف على البروتوكولات والأجهزة الحديثة المستخدمة فى مجال علاج أورام المخ والأعصاب للأطفال وتطبيقها فى مصر.

وأشار إلى أن المؤتمر يضم 6 ورش عمل لتدريب الأطباء على جراحة المخ باستخدام أجهزة المناظير الحديثة المتوفرة حاليًا فى مستشفى 57357، إضافة لورش عمل عن جهاز الرنين المغناطيسى المتحرك داخل غرفة العمليات وهو الجهاز الأول فى الشرق الأوسط وأفريقيا ومتوفر حاليًا بمستشفى 57357، وعن طريقه نستطيع مساعدة الأطفال المرضى فى التخلص من الأورام التى تهدد حياتهم.

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مصر 365

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