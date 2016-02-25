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سفارة هولندا بالقاهرة ترحب بمدرب الأهلي الجديد «مارتن يول»

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الهولندي مارتن يول مدرب الاهلي الجديد

الهولندي مارتن يول مدرب الاهلي الجديد

رحبت السفارة الهولندية بالقاهرة ، اليوم الخميس، بتولي المدرب الهولندي مارتن يول المسؤلية الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

وقالت السفارة -على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» “نرحب بمدرب كرة القدم الشهير مارتن يول بمصر، حيث سيتولى مهام التدريب في النادي الأهلي، نتمنى له حظا سعيدا”.

وتولى يول مهام تدريب العديد من الفريق الأوروبية الكبيرة خلال مشواره التدريبي أبرزها آياكس الهولندي وتوتنهام الإنجليزي وفولهام الإنجليزي وهامبورج الألماني خلال مسيرة تدريبية بلغت 22 عاما منذ 1991 وحتى 2013.

 

السفارة الهولندية ترحب بمارتن يول في الأهلي

السفارة الهولندية ترحب بمارتن يول في الأهلي

 

 

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