البرلمان الأوروبي يدعو لحظر بيع الأسلحة للسعودية

طلب البرلمان الأوروبي من الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، فرض حظر تسليح على السعودية داعيًا بريطانيا وفرنسا وحكومات أخرى بالاتحاد، بالتوقف عن بيع الأسلحة إلى بلد وصفه بأنه متهم باستهداف مدنيين في اليمن.

وصوت 359 من أعضاء البرلمان الأوروبي لصالح القرار مقابل معارضة 212 عضوًا، وامتناع 31 لتصدر دعوة رسمية لدول الاتحاد الأوروبي بحظر بيع الأسلحة، والتصويت غير ملزم من الناحية القانونية لكن أعضاء البرلمان الأوروبي يأملون أن يمثل ضغطا على الاتحاد للتحرك، وفقًا لـ”رويترز”.

وتقول الأمم المتحدة إن نحو ستة آلاف شخص قتلوا في اليمن منذ بدأ التحالف الذي تتزعمه السعودية عملياته هناك في مارس من العام الماضي.