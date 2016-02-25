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السيد البدوى يعترف: لدينا قيادى بالحزب "إخوانى".. والهيئة العليا تحقق معه

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السيد البدوى يعترف: لدينا قيادى بالحزب "إخوانى".. والهيئة العليا تحقق معه السيد البدوى يعترف: لدينا قيادى بالحزب "إخوانى".. والهيئة العليا تحقق معه
قال الدكتور السيد البدوى، رئيس حزب الوفد، إن ما نشر فى "اليوم السابع" حول واقعة التحفظ على أموال أحد قيادات الهيئة العليا بالحزب بسبب انتمائه لجماعة الإخوان "صحيح"، وعلم به منذ بضعة أيام قليلة.

وأضاف البدوى فى تصريح لــ"اليوم السابع"، أن الأمر برمته سيعرض على الهيئة العليا خلال اجتماعها، غدًا الجمعة، وهى صاحبة القرار الأول والأخير فيما سيتم اتخاذه تجاه هذا العضو.


>بالمستندات.. خلية إخوانية داخل حزب الوفد.. تقرير من جهة أمنية يؤكد تمويل عضو بالهيئة العليا للحزب عمليات إرهابية ضد الجيش والشرطة.. وقرار من لجنة إدارة أموال الجماعة بالتحفظ على ممتلكاته

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